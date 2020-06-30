Adana'da kaçak içki operasyonu: Bin 575 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da kaçak içki operasyonu: Bin 575 litre kaçak içki ele geçirildi

Piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 kaçak litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 kaçak litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı.

Polis adrese yaptığı baskında piyasada değeri 315 bin lira olan bin 575 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.