Adana'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreste, 130 şişe kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan 15 litre etil alkol, 110 dolum aparatlı boş şişe, 300 farklı markalarda boş viski şişesi, gıda boyası, 500 viski etiketi, 700 kapüşon, 1000 kapak ve 70 yabancı içki bandrolü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adana 'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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