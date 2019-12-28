Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

6 saat önce

Adana'da bir markette yapılan aramada yarım litrelik şişelerde 94 adet kaçak boğma rakı ile 550 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu, System.String[]

Adana'da bir markette yapılan aramada yarım litrelik şişelerde 94 adet kaçak boğma rakı ile 550 paket sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı sigara ve boğma rakı satışı yaptığı tespit edilen Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir markette yapılan aramada 94 adet yarım litrelik şişelerde satışa hazır halde boğma rakı, 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli S.Ö isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Emekçi: entebe gelmeyin, araştırma yapmayın,çünkü onca rezaleti görseniz dahi nasıl olsa yayınlayamazsınız çünkü burası entep koca bir köydür bu köyünde ağaları vardır sizi döverler,işinizden olursunuz demedi demeyin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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