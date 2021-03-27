Adana'da kaçak imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da kaçak imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 90 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen H.H. ve S.H'ye ait eve baskın yaptı.
Adreste 3 bin 90 litre sahte içki, içki üretiminde kullanılan 200 litrelik kazan ve damıtma düzeneği ele geçirildi.
Jandarma, H.H. ve S.H'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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