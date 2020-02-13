Adana'da kaçak kazı alanında 26 sikke bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kaçak kazı alanında 26 sikke bulundu - Son Dakika

Adana'da kaçak kazı alanında 26 sikke bulundu

6 saat önce

Adana'da kaçak kazı yapılan alanda, üzerinde kral tacı figürü bulunan 26 sikke ele geçirildi.

Adana'da kaçak kazı alanında 26 sikke bulundu, System.String[]

Adana'da kaçak kazı yapılan alanda, üzerinde kral tacı figürü bulunan 26 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.

Ekipler kazı alanında üzerinde kral tacı figürü bulunan 26 sikke ele geçirdi.

Polisi fark ederek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen sikkeler incelenmesi için Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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