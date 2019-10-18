Adana'da kaçak kazı operasyonu
35 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:00 Kaynak: AA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Tufanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen bir gruba yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda altı kişiyi suçüstü yakaladı, kazı malzemelerine el koydu.
Firari zanlıyı jandarmanın arama çalışmaları sürüyor.
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