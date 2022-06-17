Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde 2 metre çapında ve 12 metre derinliğinde bir kazı çukuru bulundu. Çevrede ise 60 metre uzunluğunda ip, 3 adet çanta, 7 adet bardak, 1 benzin bidonu, 3 çift eldiven, 3 adet gıda maddesi, 1 adet çaydanlık, 1 adet piknik tüpü, 1 adet çadır, 1 adet tişört, 2 adet şapka, 1 adet pantolon, 1 adet jeneratör, 1 adet merdiven, 45 metre kablo, 1 adet kürek, 6 adet pet şişe, 1 adet manivela demiri, 5 adet delici kırıcı ucu, 1 adet kova, 2 adet delici kırıcı alet, 4 paket sigara, 1 adet şemsiye ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Aladağ, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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