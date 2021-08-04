Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaisalı İlçesi Bolacalı Mahallesinde bazı şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye devriye ekipleri sevk edildi. Devriye ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişi dedektör ile define aradıkları sırada yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte 1 adet dedektör, 1 adet dedektöre ait kamera cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA