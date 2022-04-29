Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

29.04.2022 16:39
Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi sırasında 4 kişinin kazı çukurunda define aradığını tespit etti.

Ekiplerce 5 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakalanan zanlıların yanında jeneratör, hilti, burgulu delici uç ve elektrik kablosu ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

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Cumhuriyet Mahallesi, Kaçak Kazı, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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