Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Dolaplı Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 6 şahıs dedektörler ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şahıslarla birlikte 3 adet metal dedektör, 3 adet kazma ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
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