Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

03.12.2020 12:06
Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi Belinbaşı mevkisinde gerçekleşen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında araç ve araç içerisinde 2 şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin tespit edilmesi üzerine araçta inceleme yapıldı.

İnceleme sırasında yoldan yaklaşık bin 200 metre mesafede arazide başka bir araç içinde 3, araç dışında kazı yapan 3 olmak üzere toplam 6 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda çeşitli noktalarda ve uzaklıklarda 2 adet kürek, 3 adet kırıcı murç, 2 adet kazma, 2 adet keski, 1 adet kesici delici alet ve 4 adet uç, 1 adet piknik tüpü, 1 adet dedektör ve şarj aparatları, 1 adet içecek kutusu içerisine gübre ile hazırlanmış patlayıcı, 1 adet akü, 5 adet el yapımı patlamaya ve patlatmaya hazır plastik boru, patlayıcı madde ve kablolardan oluşan el yapımı karpit tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Tufanbeyli, Kaçak Kazı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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