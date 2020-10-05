Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, jeneratör, delici ekipman, 3 kürek, kazma, balyoz, 8 metre uzunluğunda elektrik kablosu, murç ve eldiven ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde olan kazı bölgesinde 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define arama maksatlı izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adana 'nın Yüreğir ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi suçüstü yakalandı.

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