Adana'da kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yapılan aramalarda, içecek kutusu ve plastik borular kullanılarak gübre ve karpitle hazırlanmış 6 el yapımı patlayıcı, 2 kürek, 3 murç, 2 kazma, 2 keski, 1 matkap, piknik tüpü, dedektör ve akü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar Mahallesi Belinbaşı mevkisinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında yol kenarında park halindeki bir araçtan şüphelendi.

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz