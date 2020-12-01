Adana'da kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı

01.12.2020 18:19
Adana'da kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar Mahallesi Belinbaşı mevkisinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında yol kenarında park halindeki bir araçtan şüphelendi.

Araçtaki iki kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine bölgeyi inceleyen ekipler, yola yaklaşık 1200 metre mesafede kaçak kazı yaptıklarını belirlediği 6 kişiyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, içecek kutusu ve plastik borular kullanılarak gübre ve karpitle hazırlanmış 6 el yapımı patlayıcı, 2 kürek, 3 murç, 2 kazma, 2 keski, 1 matkap, piknik tüpü, dedektör ve akü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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