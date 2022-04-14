Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

14.04.2022 09:21
Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

Adana'da, 1 milyon 611 bin adet kaçak makaron ile bin 450 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da, 1 milyon 611 bin adet kaçak makaron ile bin 450 paket sigara ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Dutpınarı mahalleri ile Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesinde durdurulan bazı araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 100 koli ve 47 poşet içerisinde 1 milyon 611 bin adet piyasa değeri yaklaşık olarak 300 bin lira olan boş makaron ile bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
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Niğde'de bir kamyonda 4,5 milyon dolu makaron ele geçirildi Niğde'de bir kamyonda 4,5 milyon dolu makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Ceyhan, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu - Son Dakika
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