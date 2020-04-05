Adana'da kaçak maske operasyonu - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 40 bin 800 kaçak maske ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adreste kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Baskında piyasada değeri 200 bin lira olan 40 bin 800 maske ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak B.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı.



Maskelere el koyan polis zanlıyı ifadesi aldıktan sonra adliyeye sevk etti. - ADANA