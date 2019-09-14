Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak parfüm operasyonu
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Adana'da kaçak parfüm operasyonu

41 dakika önce

Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 162 parfüm ele geçirildi.

Adana'da kaçak parfüm operasyonu, System.String[]

Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 162 parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyakup Mahallesi Alidede Sokak'taki bir iş yerinde kaçak parfüm bulunduğunu belirledi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı bin 162 parfüm buldu.

İş yerinde ayrıca gümrük kaçağı 33 kol saati de ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlamasıyla C.E. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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