Adana'da kaçak parfüm operasyonu
41 dakika önce
Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 162 parfüm ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:00 Kaynak: AA
Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 162 parfüm ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyakup Mahallesi Alidede Sokak'taki bir iş yerinde kaçak parfüm bulunduğunu belirledi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı bin 162 parfüm buldu.
İş yerinde ayrıca gümrük kaçağı 33 kol saati de ele geçirildi.
Kaçakçılık suçlamasıyla C.E. gözaltına alındı.
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