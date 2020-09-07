Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı bin 330 paket sigara ele geçirildi.

Adana 'da tırda yapılan aramada bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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