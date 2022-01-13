ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN 3 EVE BASKIN - Son Dakika

ADANA'da kaçak sigara dolumu yapıldığı belirlenen 3 evde, gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi ile paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Başlatılan operasyon kapsamında ekipler, Barbaros ile Yeşilyurt mahallelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 1'i Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu R.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.