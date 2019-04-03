Son Dakika Haberleri: Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

11 dakika önce

Adana'da, bir tırda yapılan aramada 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Adana'da, bir tırda yapılan aramada 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada, bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada, farklı markalarda 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:30 Kaynak: AA

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