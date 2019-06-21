Adana'da kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Adana'da düzenlenen operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
'da düzenlenen operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam
ilçesindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü H.Y. gözaltına alındı.
H.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA
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