Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak sigara operasyonu
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Adana'da kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Adana'da düzenlenen operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Adana'da düzenlenen operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü H.Y. gözaltına alındı.

H.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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