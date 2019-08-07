Adana'da kaçak sigara operasyonu
17 dakika önce
Adana'da bir otomobilde 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, iki kişi gözaltına alındı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:38 Kaynak: AA
'da bir otomobilde 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı yapıldığını belirlediği 27 J 0901 plakalı otomobili takibe aldı.
Otomobil, merkez Yüreğir
ilçesi Kışla Mahallesi'nde durdurulup arandı.
Aracın arka koltuğunun altında ve bagajında 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Otomobildeki şüpheliler M.Y. ve T.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi Erdoğan "Millet bahçesi olacak" demişti ancak Bakan Atatürk Havalimanına otel yapılacağını açıkladı Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor 16,4 milyon kişiye bayram erken gelecek! Ödemeler bu hafta yapılacak