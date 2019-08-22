Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak sigara operasyonu
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Adana'da kaçak sigara operasyonu

2 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe alıp Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Otomobildeki Suriye uyruklu şüpheliler A.Ö. ve A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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