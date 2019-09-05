Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da kaçak sigara operasyonu

33 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak sigara üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak sigara üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Narlıca Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir dolum makinesi, 50 kilogram kıyılmış tütün, "makaron" olarak tabir edilen bin 800 boş sigara tüpü ile tütün doldurulmuş 3 bin 800 "makaron" ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Suriye vatandaşı A.H'yi gözaltına aldı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı
Gencer: "Atatürk sağlığından çok Hatay'ı düşünüyordu" Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'da Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]