Adana'da kaçak sigara operasyonu

ADANA'da seyyar satıcılara yönelik yapılan operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 400 tane sigara ve 125 kaçak içki ile 2 bin 583 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı. Baskınlarda, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 400 tane sigara ve 125 kaçak içki ile 2 bin 583 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Kaçak malzemeleri temin ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.