Adana'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Adana'da kaçak sigara operasyonu

7 saat önce

Adana'da polis ekiplerince iki ayrı otobüsün bagajında yapılan aramada 1040 gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ile 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Adana'da polis ekiplerince iki ayrı otobüsün bagajında yapılan aramada 1040 gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ile 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu İncirlik Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünün bagajında 1040 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirdi, olayla ilgili bagajın sahibi T.Ö gözaltına alındı.

Aynı noktada başka bir otobüsün bagajında ise bavul içerisinde 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, bavul sahibi R.Ç gözaltına alındı.

Tarsus, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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