Adana'da kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika

Adana'da bir iş yerinde ve seyyar tezgahlarda gümrük kaçağı 130 şişe içki ve 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir iş yeri ile bazı seyyar tezgahlarda kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen yerlere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 130 şişe içki ve 2 bin 300 paket sigara buldu.

Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.