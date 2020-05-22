Adana'da kaçak teravih namazı: 40 gözaltı - Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı.

Virüse karşı alınan tedbirler sayesinde, salgın tablosunda her geçen gün durumun iyiye gittiği gözlemlenirken, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanmaya devam ediyor.

Adana'da bir grup, yasağa rağmen bir camide toplu şekilde teravih kılmak için bir araya geldi.

POLİSE SALDIRANLAR GÖZALTINA ALINDI

Durum hakkında bilgi alan polis, gruba müdahale etti.

Müdahaleyle karşılaşan grup, polise saldırdı.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptan polise direnen 40 kişigözaltına alındı.