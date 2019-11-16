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Adana'da kaçak tüp dolumu yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

6 saat önce

Adana'da kaçak tüp dolumu yapılan iş yerlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak tüp dolumu yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Adana'da kaçak tüp dolumu yapılan iş yerlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi ile Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki iki iş yerinde kaçak tüp dolumu yapıldığını belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bilinen markalara ait sanayi, mutfak ve piknik türünde 859 tüp buldu.

Akaryakıt istasyonlarından sanayi tüplerine "otogaz" doldurdukları, daha sonra ucuza mal ettikleri gazı iş yerlerinde bilinen markalara ait boş tüplere doldurup sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Polis, iş yerlerindeki tüplerin yanı sıra terazi, tüp dolum cihazları ve basınç ölçüm aparatlarına el koydu.

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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