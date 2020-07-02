Adana'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Adana polisi sarma sigaranın yasaklanmasının ardından yaptığı operasyonda 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sarma sigaranın yasaklanmasının ardından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kaçak tütün ve ürünlerinin satışının yapıldığı belirlenen adreslere yaptığı baskında, piyasa değeri 150 bin lira olan, 510 bin, 44 bin doldurulmuş makaron, 84 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 900 boş sigara paketi, 3 bin 371 adet puro ve bin 50 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)