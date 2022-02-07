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Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika

Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı

07.02.2022 10:06
Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı

ADANA'da polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 240 bin kaçak makaron, 3 bin 295 kilo kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı ve 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

ADANA'da polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 240 bin kaçak makaron, 3 bin 295 kilo kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı ve 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iki farklı adres ile durdurulan bir TIR'da arama yaptı. Aramalarda, toplam 240 bin kaçak makaron, 3 bin 295 kilo kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı, 1 sigara dolum makinesi, 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı
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Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika
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