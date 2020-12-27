Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

27.12.2020 10:05
Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'da polisin düzenlediği kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet ve Köklüce ile Seyhan ilçesi Kocavezir mahallelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte 1420 litre ve 110 şişe ile kaçak 105 şişe içki ve 430 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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