Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında 333 konutun yapılacağı Göl Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika

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