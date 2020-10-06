Kaçakçılık denetimleri: 7 gözaltı - Son Dakika

Adana'daki kaçakçılık denetimlerinde 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alarak şüpheli görülen araçlarda denetim yaptı.

Ekipler, 5 farklı araçta yaptıkları aramalarda, gümrük kaçağı 73 cep telefonu, 192 şişe içki ve 540 paket sigara ele geçirdi.

Polis kamerasına da yansıyan kontrol görüntülerinde, durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama yapılıyor. Ekip, köpeğin tepki verdiği araçtaki iki bölümde kaçak sigaralarla karşılaşıyor. Bunun üzerine köpeğin eğiticisi olan polis, büyük sevinç yaşadı.

Şehirler arası yolcu otobüsünde şüpheli görülen yolcuların bagajlarını inceleyen ekipler, iki çantada kıyafetlerin içerisine konulmuş gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi.

Bir otomobilin bagajındaki poşetlerde konulmuş kaçak içkiler bulundu.

Polis 7 şüpheliyi gözaltına aldı.