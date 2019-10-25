Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonları
Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonları

Adana'da kaçakçılık operasyonları

1 saat önce

Adana'da bavullarından gümrük kaçağı tütün mamulü çıkan otobüs yolcusu iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Adana'da bavullarından gümrük kaçağı tütün mamulü çıkan otobüs yolcusu iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında şüphelendiği iki şehirler arası yolcu otobüsünün durdurup arama yaptı.

Aramalarda yolculardan E.K. ve S.B'nin bavulundan gümrük kaçağı bin 199 paket sigara 2 bin 270 puro, 142 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Bunun üzerine iki yolcu da gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp, damat adaylarını dolandırmış
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi TV programlarında aranan dolandırıcı, fuhuş operasyonunda yakalandı Emlak kralı Mehmet Nuri Müftüoğlu'nun serveti nedeniyle çocukları davalık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:04:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]