Adana'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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Adana'da kaçakçılık operasyonları

6 saat önce

Adana'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 883 litre sahte içki, 8 bin 80 kaçak sigara, 3 bin 650 uyarıcı hap, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 664 kaçak telefon ele geçirdi.

Adana'da kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Adana'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 883 litre sahte içki, 8 bin 80 kaçak sigara, 3 bin 650 uyarıcı hap, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 664 kaçak telefon ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi ve sonrası kent merkezinde birçok adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 3 bin 883 litre sahte içki, 8 bin 80 kaçak sigara, 3 bin 650 uyarıcı hap, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 664 kaçak telefon ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 18 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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