Adana'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonları

Adana'da kaçakçılık operasyonları Operasyonlarda 540 paket kaçak sigara, 192 şişe kaçak içki, 73 kaçak cep telefonu ele geçirildi Adana düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 540 paket kaçak sigara, 192 şişe kaçak içki, 73 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonları

Operasyonlarda 540 paket kaçak sigara, 192 şişe kaçak içki, 73 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA - Adana düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 540 paket kaçak sigara, 192 şişe kaçak içki, 73 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 5 ayrı araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis araçları durdurup hassas burunla "Tiryaki" isimli köpekle yaptığı aramada bir tırın zulasında 540 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ayrıca polis yaptığı diğer aramalarda ise 73 kaçak cep telefonu ile 192 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polisin ele geçirdiği kaçak ürünlerin piyasa değerinin 240 bin lira olduğu öğrenildi.

Polis olaylarla ilgili 7 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adil kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonları
Adana'da kaçakçılık operasyonları
Adana'da kaçakçılık operasyonları
Adana'da kaçakçılık operasyonları
Adana'da kaçakçılık operasyonları

Kaçak Sigara, Kaçak İçki, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

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