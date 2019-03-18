Adana'da Kaçakçılık Operasyonu
21 dakika önce
Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonda 376 bin tek dal makaron, bin 400 doldurulmuş sigara, 30 kilo kıyılmış tütün, 3 paket puro ele geçirildi.
Adana
'da yapılan kaçakçılık operasyonda 376 bin tek dal makaron, bin 400 doldurulmuş sigara, 30 kilo kıyılmış tütün, 3 paket puro ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı ihbarını aldı. Polisin iş yerlerine yaptığı eş zamanlı operasyonda 376 bin tek dal makaron, bin 400 doldurulmuş sigara, 30 kilo kıyılmış tütün, 3 paket puro ele geçirildi. Polis 3 iş yeri sahibini de gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:46 Kaynak: İHA
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