Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

2 saat önce

Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.A. yönetimindeki 09 S 8823 plakalı kamyoneti, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içinde 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.

Polis, sürücü Z.A'yı gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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