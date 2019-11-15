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Adana'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Adana'da polis ekiplerince gümrük kaçağı ürün satışı yapanlara yönelik operasyonda 2 bin 400 paket sigara, 123 şişe içki 2 bin 583 cinsel emtia ve 13 bin 400 tek dal makaron ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Adana'da polis ekiplerince gümrük kaçağı ürün satışı yapanlara yönelik operasyonda 2 bin 400 paket sigara, 123 şişe içki 2 bin 583 cinsel emtia ve 13 bin 400 tek dal makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı ürün satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesindeki bir adrese operasyon düzeneleyen ekipler, aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin 400 paket sigara, 123 şişe içki, 2 bin 583 adet cinsel içerikli emtia ile 13 bin 400 tek dal makaron ele geçirildi.

Ekipler, operasyonda kapsamında B.B, V.Y ve K.B'yi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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