Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Adana polisi piyasa değeri 210 bin lira olan kaçak sigara, cinsel ürün, içki ve cep telefonu ele geçirdi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Adana polisi piyasa değeri 210 bin lira olan kaçak sigara, cinsel ürün, içki ve cep telefonu ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri il genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 10 adrese baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 210 bin lira olan 7 bin 940 paket kaçak sigara, 142 şişe kaçak içki, bin 224 cinsel içerikli ürün, bin 600 kaçak puro, 76 paket kaçak pipo tütünü, 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]