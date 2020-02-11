Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Adana polisi yaptığı operasyonda piyasa değeri 201 bin lira olan kaçak ürün ele geçirdi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Adana polisi yaptığı operasyonda piyasa değeri 201 bin lira olan kaçak ürün ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için operasyon başlattı. Kent merkezinde birçok noktaya yapılan baskında piyasa değeri 201 bin 500 lira olan bin 100 paket kaçak sigara, 280 kaçak elektronik sigara kartuşu, 149 kilo kaçak nargile tütünü, 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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