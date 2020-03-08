Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

- Adana'da kaçakçılık operasyonu Polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 371 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 371 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 371 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 371 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılara yönelik eş zamanlı olarak 5 adrese baskın yaptı. Polis yaptığı baskında piyasa değeri 371 bin liralık 900 litre kaçak içki, 7 bin 30 paket kaçak sigara, bin 80 tek dal boş makaron, 10 bin tek dal doldurulmuş makaron, 30 kilo kıyılmış tütün, 45 şişe içki ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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