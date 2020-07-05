Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Operasyonda 230 bin liralık kaçak içki ve cinsel ürün ele geçirildi

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda piyasa değeri 230 bin lira olan kaçak içki ve kaçak cinsel ürün ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri üç farklı adreste kaçakçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı bu adreslere yaptığı baskında piyasa değeri 230 bin lira olan 4 bin 131 kaçak cinsel içerikli ürün, 660 litre kaçak rakı ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.