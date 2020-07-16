Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında piyasa değeri 175 bin lira olan 4 bin 154 kaçak cinsel ürün, 174 kaçak kol saati, 15 elektronik sigara, 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.C. ve K.D. isimli iki zanlı gözaltına alındı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)