Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 17 kilogram kıyılmış tütün, 39 bin 780 bandrolsüz boş makaron, 130 paket tütün basılmış makaronla 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Mantaş ve Tufanpaşa mahallesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan 17 kilogram kıyılmış tütün, 39 bin 780 bandrolsüz boş makaron ile 130 paket içerisine tütün basılmış makaron ve 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.