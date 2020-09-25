Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA'da, düzenlenen operasyonlarda 365 bin TL değerinde kaçak içki ve cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

ADANA'da, düzenlenen operasyonlarda 365 bin TL değerinde kaçak içki ve cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev, iş yeri ve durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 365 bin TL 897 litre boğma rakı, 79 şişe kaçak içki, 24 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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