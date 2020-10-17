Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu
17.10.2020 09:26
ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 95 bin TL olan 72 adet kaçak cep telefonu ile 11 bin 200 adet doldurulmuş makaron ve 810 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 95 bin TL olan 72 adet kaçak cep telefonu ile 11 bin 200 adet doldurulmuş makaron ve 810 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan 2 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde piyasa değeri 95 bin TL olan 72 adet kaçak cep telefonu, 11 bin 200 adet doldurulmuş makaron ve 810 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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