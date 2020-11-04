Kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği zanlılara ait 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 32 bin 954 cinsel uyarıcı ürün, 1848 paket sigara, 6 bin 467 puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin sigara kağıdı ve 9 bin 600 makaron ele geçirildi.

Polis, 12 zanlıyı gözaltına aldı.