Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Operasyonda 2 bin 230 paket kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara, bin 785 kaçak puro, 137 paket kaçak pipo tütünü ve bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda 2 bin 230 paket kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara, bin 785 kaçak puro, 137 paket kaçak pipo tütünü ve bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda polis İncirlik Park Alanında durdurulan bir yolcu otobüsünde merdiven boşluğuna sonradan yapılan gizli bölmesinde ve Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir depoya yapılan baskında 2 bin 230 paket kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara, bin 785 kaçak puro, 137 paket kaçak pipo tütünü ve bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis olaylarla ilgili olarak 4 zanlıyı gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.