Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da 30 bin adet kaçak sigara, 3 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir evin damında, kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, sigara dolum makinesi ile 30 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi. Öte yandan ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurduğu şüpheli araçlarda arama yaptı. Polis kontrol noktasında durdurulan iki tırda 3 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. - ADANA